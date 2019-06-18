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Патрик Шанахан отказался возглавлять Пентагон
Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, до этого занимавший пост министра армии. Патрик Шанахан, по словам Дональда Трампа, решил больше уделять времени своей семье
Патрик Шанахан (Фото: Andrew Harnik / AP)

Патрик Шанахан, с января исполнявший обязанности главы Пентагона и претендовавший на то, чтобы окончательно занять этот пост, отозвал свою кандидатуру. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Американский лидер уточнил, что Шанахан принял такое решение, чтобы посвящать больше времени своей семье. «Я благодарю Патрика за его выдающуюся службу и назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Марка Эспера. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он будет выполнять свою работу фантастически!» — написал Трамп.

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NBC узнал о сомнениях Трампа по поводу назначения нового главы Пентагона

Шанахан исполнял обязанности министра обороны страны с января этого года, сменив на этом посту Джеймса Мэттиса. В мае Белый дом объявил, что президент выдвинул Шанахана кандидатом на пост главы оборонного ведомства. Главу Пентагона должен одобрить сенат.

Телеканал NBC News со ссылкой на свои источники на прошлой неделе сообщил, что Трамп начал сомневаться по поводу кандидатуры Шанахана и спрашивал у своих советников об альтернативных кандидатах на пост главы Пентагона. Имя Эспера среди них называлось.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Пентагон
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