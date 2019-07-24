Марк Эспер вступил в должность министра обороны США, сообщается на сайте Белого дома.

Во время церемонии американский президент Дональд Трамп заявил, что нет более квалифицированного человека на пост главы Пентагона, чем Эспер. Он окончил Военную академию США, получил степень магистра государственного управления в Школе госуправления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, а также докторскую степень в области госполитики в Университете Джорджа Вашингтона.

«Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны. У меня нет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. Он выдающийся во всех отношениях», — сказал президент, после чего Эспер принес присягу.

Накануне сенат одобрил назначение Эспера на пост министра обороны. Предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку в декабре 2018 года.