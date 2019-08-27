Путин выразил надежду на помощь Федора космонавтам МКС

Президент России заявил, что робот Федор поможет космонавтам Международной космической станции (МКС). Так российский лидер прокомментировал ситуацию с неудачной стыковкой космического корабля «Союз МС-14» к МКС 24 августа, передает «РИА Новости».

В павильоне госкорпорации «Роскосмос», куда Путин приехал с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер связался по телемосту с космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, находящимся на МКС. Он выразил надежду, что в дальнейшем все пойдет «как по маслу» и отметил в этом особую роль профессионализма собеседников.

«Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе», — заявил Путин.

Утром 27 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту пристыковался к МКС. Тремя днями ранее прошла неудачная попытка стыковки, причиной которой специалисты NASA назвали проблемы с агрегатом системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС.