Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС). Ролик также разместили на YouTube-канале.

На кадрах видно, как робот с российским флагом в руках переходит из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов. Отмечается, что видео предоставил «Роскосмос».

Накануне сообщалось, что российский космонавт Алексей Овчинин включил робота Федора после десятка неудачных попыток. При этом он предложил стукнуть робота молотком.

Ранее Федор сообщал о начале испытаний экзоскелета на космической станции. 27 августа со второй попытки робот прибыл на МКС, пристыковавшись на корабле «Союз МС-14» к модулю «Звезда».