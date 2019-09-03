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Татнефть ₽649,5 (+1,28%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,5%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Samsung в 2020 году представит новую модель смартфона со складным экраном

Южнокорейская компания Samsung ведет разработку второй модели смартфона со складывающимся экраном и намерена презентовать его в начале 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.

Новый смартфон будет складываться в небольшой квадрат, который можно будет убрать в карман. По данным собеседников Bloomberg, новый гаджет получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.

По словам аналитика CCS Insight, новинка Samsung отвечает требованиям пользователей, которые ждут современного смартфона, способного складываться пополам, как «мобильные телефоны вчерашнего дня».

Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold со складным экраном в конце февраля 2019 года. Однако запуск смартфона в продажу пришлось отложить из-за возникших проблем. В июле компания объявила, что продажи гаджета Galaxy Fold начнутся в сентябре. В октябре 2019 года продажи своего складывающегося смартфона Mate X планирует начать Huawei.

Теги: Samsung
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