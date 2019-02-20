Samsung представила гнущийся смартфон

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,63 -0,13 EUR Бирж. 74,47 -0,11 Brent 66,30 0,02% USD Нал. 66,24 64,94 EUR Нал. 75,18 73,72 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1343 0,0001 BTC/USD Бирж. 4 039,02 47,62 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 957,36 0,26% Nasdaq 7 490,61 0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 20 фев, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 20 фев, 14:22
Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру Общество, 20 фев, 23:58 СК назвал причину смерти спортсмена из Орла в уличной драке в Москве Общество, 20 фев, 23:49 Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея Технологии и медиа, 20 фев, 23:08  Лига чемпионов по футболу. «Атлетико» — «Ювентус». Онлайн Спорт, 20 фев, 23:00 Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy Технологии и медиа, 20 фев, 22:46 Посольство России в Британии не исключило смерти Скрипалей Политика, 20 фев, 22:30 ЦСКА четвертый раз за пять лет выиграл регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 20 фев, 22:27 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 20 фев, 22:20 Samsung представила гнущийся смартфон Технологии и медиа, 20 фев, 22:18 CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю Политика, 20 фев, 22:15 Почему российский рынок акций перешел к росту после двух дней снижения Quote, 20 фев, 22:11 ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40 Общество, 20 фев, 22:08 Презентация новых Samsung Galaxy: видеотрансляция Стиль, 20 фев, 22:02 Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией Политика, 20 фев, 21:56
Технологии и медиа ,  
0 
Samsung представила гнущийся смартфон
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма
Фото: Пресс-служба Samsung

Samsung представляет в среду новинки, среди них — Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает корреспондент РБК с презентации южнокорейской компании. Мероприятие проходит в Сан-Франциско.

Диагональ экрана смартфона в разложенном виде — 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство (диагональ 4,6 дюйма), объявили на презентации. Для реализации своей идеи Samsung создала новый полимерный слой и разработала экран, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. Внутренний экран Fold способен складываться пополам. Первый прототип гибкого экрана Samsung появился еще в 2011 году.

Фотогалерея 
Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея

В сложенном состоянии на фронтальной панели телефона есть сенсорный экран (cover display), с помощью которого можно совершать вызовы, отвечать на текстовые сообщения, пользоваться приложениями. Когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) — можно раскрыть устройство и получить планшет.

У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя. Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.

Новинка получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти. В Galaxy Fold установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Смартфон способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.

Galaxy Fold представлен в четырех цветовых вариантах — Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. Смартфон будет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года. Стоимость в России пока не объявлена, в США новинка будет стоить $1,98 тыс. (130 тыс. руб. по текущему курсу).

Автор: Данила Мельников, Мария Бондаренко
Теги: Samsung
Материалы по теме
Samsung отчиталась о падении квартальной прибыли на 30%
Бизнес
Samsung объявила о планах выпустить недорогие смартфоны для Индии
Бизнес
Huawei обогнала Samsung и Apple на рынке смартфонов в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter