Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,54 63,41 EUR Нал. 72,58 71,40 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 302,90 -19,00 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
В 2019 году малый и средний бизнес получит кредитов на триллион Pro, 09:05 Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от господа» Политика, 09:03 Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу Бизнес, 09:00 Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на Чукотку вертолетом МЧС Общество, 08:53 Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах Бизнес, 08:52 Tesla начала расследование в связи с возгоранием ее автомобиля в Шанхае Бизнес, 08:35 5G-манифест McKinsey: 5 принципов перехода на новый уровень связи Pro, 08:29 Отрыв Зеленского от Порошенко вплотную приблизился к трехкратному Политика, 08:25 Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского Политика, 08:14 Родная кровь: что мешает семейному бизнесу в России Pro, 08:05 Business Insider составил рейтинг 20 лучших смартфонов Технологии и медиа, 07:28 Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 Общество, 06:50 В Сирии ВС России нашли танк и схрон боеприпасов с помощью карты боевиков Общество, 06:44 ЦИК Украины подсчитала свыше 80% бюллетеней Политика, 06:21
Бизнес ,  
0 
Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах
На смартфон с первым в мире сгибающимся безрамочным экраном пожаловались журналисты, которые получили его для тестирования. В компании после этого решили отложить запуск смартфона на рынки в Гонконге и Шанхае
Samsung Galaxy Fold (Фото: Simon Nagel / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold. Об этом сообщает Financial Times (FT). Презентации, по данным газеты, планировалось провести на этой неделе.

Подобный шаг, напоминает издание, Samsung предприняла после того, как несколько журналистов, которые получили новый аппарат для тестирования, пожаловались на поломку устройства через несколько дней после начала использования.

В самой компании, отмечает FT, сообщили, что мероприятия отложены, но причину объяснять не стали.

Один из первых в своем роде гнущихся смартфонов — Galaxy Fold — Samsung представила в конце февраля. Долгожданный продукт — карманное устройство, которое может раскрываться в широкоэкранный планшет. Предполагалось, что в России для предзаказа аппарат будет доступен во втором квартале 2019 года. В США Samsung планировала установить стоимость смартфона на уровне $1,98 тыс. (130 тыс. руб.). Это, замечает FT, делает Galaxy Fold одним из самых дорогих телефонов в мире.

Технологии и медиа
Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Спустя два месяца после презентации устройства в Сан-Франциско несколько журналистов, которые получили телефоны с гибким экраном для теста, заявили о его дефектах. Аппарат, по их данным, сломался уже через пару дней после начала использования. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман пояснял: проблема была связана с экраном — он полностью вышел из строя. Журналист The Verge Дитер Бон в свою очередь отмечал: через два дня после того, как он получил смартфон, на экране гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала искажение.

Технологии и медиа
Samsung представила гнущийся смартфон

В ​Samsung Electronics, реагируя на это, посоветовали не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона и не наносить на него другие пленки или наклейки. Сейчас, замечает FT со ссылкой на заявление компании, предзаказы на Galaxy Fold по всему миру остановлены из-за высокого спроса.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Samsung, Гонконг, Шанхай
Материалы по теме
Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold
Технологии и медиа
Как прошла презентация нового смартфона Samsung Galaxy A80
Общество
Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter