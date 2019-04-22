Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

На смартфон с первым в мире сгибающимся безрамочным экраном пожаловались журналисты, которые получили его для тестирования. В компании после этого решили отложить запуск смартфона на рынки в Гонконге и Шанхае

Samsung Galaxy Fold (Фото: Simon Nagel / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold. Об этом сообщает Financial Times (FT). Презентации, по данным газеты, планировалось провести на этой неделе.

Подобный шаг, напоминает издание, Samsung предприняла после того, как несколько журналистов, которые получили новый аппарат для тестирования, пожаловались на поломку устройства через несколько дней после начала использования.

В самой компании, отмечает FT, сообщили, что мероприятия отложены, но причину объяснять не стали.

Один из первых в своем роде гнущихся смартфонов — Galaxy Fold — Samsung представила в конце февраля. Долгожданный продукт — карманное устройство, которое может раскрываться в широкоэкранный планшет. Предполагалось, что в России для предзаказа аппарат будет доступен во втором квартале 2019 года. В США Samsung планировала установить стоимость смартфона на уровне $1,98 тыс. (130 тыс. руб.). Это, замечает FT, делает Galaxy Fold одним из самых дорогих телефонов в мире.