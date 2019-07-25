Samsung назвала срок начала продаж сгибающегося смартфона

Новый смартфон со сгибающимся экраном Galaxy Fold поступит в мировую продажу в сентябре. Об этом сообщает компания Samsung на своем сайте.

В сообщении сказано, что компания приступила к финальному тестированию смартфона. Samsung обещает, что информация о том, где и когда именно устройство будет доступно, появится ближе к старту продаж.

В апреле компания отложила запуск нового Galaxy Fold на рынках в Гонконге и Шанхае после сообщений о дефектах. Проблемы, о которых сообщали пользователи, тестирующие устройство, были связаны с его гибким экраном — в некоторых случаях на месте сгиба появлялись искажения, а сам дисплей выходил из строя.

Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold в конце февраля. Телефон оснащен сгибающимся экраном, который позволяет ему трансформироваться. Уточнялось, что в США новое устройство будет стоить $1,98 тыс. (130 тыс. руб. по текущему курсу).

Тогда же свой новый сгибающийся смартфон Mate X представила китайская компания Huawei Technologies. Представитель компании заявил, что глобальные продажи нового Mate X начнутся в октябре этого года, однако в России устройство, скорее всего, появится позже.