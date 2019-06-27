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Сгибающийся смартфон Huawei появится в России позже старта продаж в мире

Huawei Technologies (производит смартфоны под брендами Huawei и Honor) запустит глобальные продажи своего сгибающегося смартфона Mate X в октябре 2019 года, однако в России устройство, скорее всего, появится позже. Об этом сообщил представитель китайской компании на проходившем в Москве мероприятии в четверг, 27 июня, передает корреспондент РБК.

Huawei представила Mate X в феврале этого года. Главная особенность модели в том, что она раскладывается. В сложенном состоянии у нее два экрана, а в развернутом пользователь получает один экран диагональю восемь дюймов. Устройство поддерживает стандарт мобильной связи пятого поколения (5G). Предполагалось, что стоимость нового смартфона составит €2299, а в продажу он поступит в середине года, но сроки сдвинулись.

«На некоторых рынках старт продаж может произойти позже [октября]. Время запуска зависит от развития сетей 5G, без которых потеряется важная часть пользовательского опыта. Поэтому в России мы все еще ведем дискуссии с операторами и государственными представителями и ждем финального решения», — пояснил вице-президент по маркетингу Huawei CBG в России, Центральной Азии и на Кавказе Эндрю Сюй.

Он отметил, что Huawei Mate X уже полностью завершен технически, несмотря на неудачу другого подобного устройства от конкурентов, однако пока еще продолжается оптимизация программного обеспечения. Впрочем, технический директор Huawei Эван Луо оговорился, что октябрь — это предполагаемая дата старта продаж в мире.

Складывающийся смартфон в феврале этого года также представила южно-корейская компания Samsung — модель Galaxy Fold. Стоимость гаджета в США должна была составить $1,98 тыс. Ожидалось, что в мире устройство начнут продавать в конце апреля, а в России — во втором квартале 2019 года. Однако сроки пришлось сдвинуть из-за технических проблем.

Теги: Huawei, новые смартфоны, Samsung
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