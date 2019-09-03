Премьер-министр Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у него сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью ТАСС перед началом Восточного экономического форума.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени. Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов», — заявил он.

Моди сообщил, что впервые встретился с российским лидером в 2001 году, сопровождая в поездке в Москву Атала Бихари Ваджапи, на тот момент занимавшего пост премьер-министра Индии. Сам Моди занимал должность главного министра штата Гуджарат. «Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты», — поделился премьер-министр.

Глава индийского правительства назвал важнейшим достижением в отношениях между Россией и Индией доверие. Моди также отметил, что обе страны выступают за построение многополярного мира.