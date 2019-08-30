Ушаков анонсировал серию встреч Путина на полях ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин планирует на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретиться с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа. Состоятся также отдельные встречи с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди, сообщил «РИА Новости» помощник президента России Юрий Ушаков.

«В ходе встречи 5 сентября Владимира Путина с Ху Чуньхуа предполагается кратко «сверить часы» по актуальным вопросам углубления российско-китайского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также развитие межрегиональных связей и продвижение совместных проектов на востоке России», — сказал Ушаков.

Он отметил, что в текущем году малайзийская делегация впервые примет участие в форуме. Говоря о Японии, Ушаков напомнил, что эта страна примет участие в работе форума в четвертый раз. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и моменты, связанные с вопросом заключения мирного договора.

По словам Ушакова, 4 сентября Путин на судоверфи «Звезда» проведет встречу с Нарендрой Моди.