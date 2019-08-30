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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,88%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Ушаков анонсировал серию встреч Путина на полях ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин планирует на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретиться с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа. Состоятся также отдельные встречи с премьер-министрами Малайзии Махатхиром Мохамадом, Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди, сообщил «РИА Новости» помощник президента России Юрий Ушаков.

«В ходе встречи 5 сентября Владимира Путина с Ху Чуньхуа предполагается кратко «сверить часы» по актуальным вопросам углубления российско-китайского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также развитие межрегиональных связей и продвижение совместных проектов на востоке России», — сказал Ушаков.

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Он отметил, что в текущем году малайзийская делегация впервые примет участие в форуме. Говоря о Японии, Ушаков напомнил, что эта страна примет участие в работе форума в четвертый раз. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и моменты, связанные с вопросом заключения мирного договора.

По словам Ушакова, 4 сентября Путин на судоверфи «Звезда» проведет встречу с Нарендрой Моди.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его основной целью является содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теги: Владимир Путин, Восточный экономический форум, Юрий Ушаков, встреча
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