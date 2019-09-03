Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах

На переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов, передает «РИА Новости».

«Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном размещении комплексов «Бастион» на Курильских островах.

В начале августа посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио в отношении действий России на Курилах. Послу также вручили ноту протеста из-за нарушений, допущенных японцами, участвующими в безвизовых обменах с Курильскими островами. Ранее Токио заявил об оскорблении японцев из-за поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курилы.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора по поводу принадлежности Курильских островов. В Токио острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи называют своими «северными территориями». Позиция Японии заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия настаивает, что сначала должен быть подписан договор, после чего можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.



В июне президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов «спускать российский флаг» на Курилах.