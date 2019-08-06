Российский МИД вызвал посла Японии из-за Курил

Москва осталась недовольна заявлениями Токио о визите Медведева на острова и о проведении там учений. Послу также вручили ноту протеста из-за японцев, участвующих в программе безвизовых обменов с населением Курил

Тоёхиса Кодзуки (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Токио ранее осудил визит на острова российского премьера Дмитрия Медведева, а также выразил протест из-за проведения учебных стрельб у Кунашира. 2 августа глава правительства, в частности, посетил остров Итуруп. Во время поездки губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил премьеру рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах, Медведев назвал ее интересной.

Комментарии японской стороны «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», заявили японскому послу в МИДе. Моргулов отметил, что Курильские острова являются суверенной территорией России по итогам Второй мировой войны.

Послу Кодзуки также вручили ноту протеста из-за нарушений, допущенных японцами — участниками безвизовых обменов с Курильскими островами. Из сообщения МИДа следует, что Токио недобросовестно подходил к формированию таких групп.

О принадлежности Курильских островов Япония и Россия спорят давно, сейчас этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между двумя странами. В 1945 году советские войска заняли четыре южнокурильских острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Однако в 1951 году советская делегация не стала подписывать Сан-Францисский мирный договор, в котором юридически закреплялись итоги войны с Японией. Из-за этого в договоре нет положения о суверенитете СССР над Курилами.