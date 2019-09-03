Reuters узнал о гостиничном буме в Сингапуре из-за протестов в Гонконге

Заполняемость отелей в Сингапуре достигла максимальных значений за последнее десятилетие из-за увеличения турпотока в страну и переноса бизнес-конференций из-за массовых протестов в Гонконге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Совет по туризму Сингапура.

По данным ведомства, заполняемость сингапурских отелей в июле составила 93,8%. Этот показатель стал рекордным с 2005 года, доход отелей за один номер достиг максимума за почти четыре года. Аналитики и отельеры называют существенным фактором перенос в Сингапур деловых конференций из Гонконга, где уже несколько месяцев не прекращаются столкновения с протестующими.

После перебоев в работе аэропорта Гонконга, вызванных захватом терминала антиправительственными демонстрантами, представители туристических агентств также отметили рост числа отмены забронированных рейсов.

«Сингапур может извлечь в два раза больше прибыли от последствий ситуации в Гонконге, поскольку оба направления имеют общие черты», — заявил агентству Дерек Тэн, аналитик крупнейшего банка Сингапура DBS.