В Мосгоризбиркоме назвали окончательное число кандидатов на выборы

В Мосгоризбиркоме назвали окончательное число кандидатов на выборы

К выборам в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, допустили 228 кандидатов. Об этом «Коммерсанту» сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Итоговое количество кандидатов на 2 сентября — 228. Еще один кандидат в 14-м округе снял свою кандидатуру», — сказал он.

Первоначально на выборы в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата. В середине августа по решению Мосгорсуда кандидатом также зарегистрировали члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Однако затем шесть человек выбыли из предвыборной гонки.