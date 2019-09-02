Эксперты назвали особенностью кампании-2019 тренд на оппозиционность

Оппозиционность стала трендом
Эксперты движения «Голос» назвали отличительные черты предвыборной кампании 2019 года. По их наблюдениям, повестка региональных кампаний стала намного шире самих выборов и затронула темы гражданских прав и свобод.
8 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы на разных уровнях. В частности, будут избраны главы 19 регионов и депутаты заксобраний 13 регионов, а также пройдут довыборы депутатов Госдумы.
Тренд особенно заметен в части академической среды, которая раньше старалась дистанцироваться от активного обсуждения политической повестки и участия в протестных акциях, говорится в докладе «Голоса» (есть у РБК). В результате спрос на бренд «оппозиция» среди политиков вырос, а характерной чертой избирательных кампаний стало подчеркивание оппозиционности, отмечают эксперты.
«Административные» кандидаты в своей риторике и образе стараются дистанцироваться от «партии власти». Речь идет не только о тех кандидатах, которые поддержаны исполнительной властью, но и о кандидатах от системной оппозиции, которые в своем позиционировании начинают дрифтовать в сторону радикальной оппозиционности», — говорит один из авторов доклада Станислав Андрейчук.