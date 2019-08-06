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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+8,15%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+22,02%) прогноз Cowen к 31.07.20
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СК провел ночной обыск у пришедших на митинг с ребенком

В квартире супружеской пары из Москвы, которая пришла на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком, в ночь на 6 августа прошел обыск. Об этом сообщил «Радио Свобода» отец ребенка Дмитрий Проказов.

«У нас был обыск на основании видеоролика, который СМИ крутили всю неделю. Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета по делу об оставлении ребенка в опасности», — сказал он. Супругам также назначили встречу в Следственном комитете для «разъяснения ситуации».

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Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

По его словам, во время прогулки он попросил двоюродного брата своей жены Сергея Фомина понести ребенка. «Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой», — сказал Проказов. Сам Фомин является фигурантом дела о массовых беспорядках 27 июля (ст. 212 УК РФ).

«Я не знаю, какие еще службы они хотят сейчас подключить. Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», — добавил отец ребенка.

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Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Ранее московская прокуратура потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на митинг с малолетним ребенком. По данным ведомства, родители во время митинга передали ребенка третьему лицу, тем самым подвергнув его жизнь и здоровье опасности.

На несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов депутаты Мосгордумы были задержаны более 1 тыс. человек. Московские суды арестовали 88 человек и вынесли 332 постановления о штрафах.

Теги: обыски, выборы в Мосгордуму, Следственный комитет
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