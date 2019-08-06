СК провел ночной обыск у пришедших на митинг с ребенком

В квартире супружеской пары из Москвы, которая пришла на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком, в ночь на 6 августа прошел обыск. Об этом сообщил «Радио Свобода» отец ребенка Дмитрий Проказов.

«У нас был обыск на основании видеоролика, который СМИ крутили всю неделю. Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета по делу об оставлении ребенка в опасности», — сказал он. Супругам также назначили встречу в Следственном комитете для «разъяснения ситуации».

По его словам, во время прогулки он попросил двоюродного брата своей жены Сергея Фомина понести ребенка. «Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой», — сказал Проказов. Сам Фомин является фигурантом дела о массовых беспорядках 27 июля (ст. 212 УК РФ).

«Я не знаю, какие еще службы они хотят сейчас подключить. Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», — добавил отец ребенка.