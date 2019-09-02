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Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Дочь Назарбаева переизбрали спикером сената Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига вновь возглавила сенат (верхнюю палату) парламента страны. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.

Выборы проводились тайным голосованием. Кандидатуру Назарбаевой предложил президент Касым-Жомарт Токаев, ее поддержало большинство сенаторов.

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Дарига Назарбаева занимала должность спикера с марта 2019 года. Ее перевыборы были проведены из-за того, что 12 августа она была переназначена депутатом сената президентом Токаевым.

В апреле, после назначения спикером сената, Назарбаева отказалась от участия в президентских выборах.

Дарига Назарбаева родилась в 1963 году. Она окончила МГУ им. М.В.Ломоносова и Казахский государственный университет им. Кирова (ныне Казахский национальный университет). Назарбаева пришла в политику в середине 2000-х годов, став депутатом нижней палаты парламента. В 2015–2016 годах она занимала пост зампреда правительства страны. С 2016 по 2019 год Назарбаева возглавляла комитет по международным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Казахстана.

У Нурсултана Назарбаева три дочери: Дарига, Динара и Алия.

Теги: Дарига Назарбаева, Казахстан
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