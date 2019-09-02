Дочь Назарбаева переизбрали спикером сената Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига вновь возглавила сенат (верхнюю палату) парламента страны. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.

Выборы проводились тайным голосованием. Кандидатуру Назарбаевой предложил президент Касым-Жомарт Токаев, ее поддержало большинство сенаторов.

Дарига Назарбаева занимала должность спикера с марта 2019 года. Ее перевыборы были проведены из-за того, что 12 августа она была переназначена депутатом сената президентом Токаевым.

В апреле, после назначения спикером сената, Назарбаева отказалась от участия в президентских выборах.