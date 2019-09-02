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Рогозин ответил на недовольство кабмина темпами строительства Восточного

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал критику в связи со срывом сроков работ по строительству космодрома Восточный.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он, отвечая на слова пользователя, напомнившего о словах вице-премьера Юрия Борисова.

В интервью «Ведомостям», опубликованном 1 сентября, курирующий ОПК Борисов выразил недовольство тем, как ведется достройка космодрома на Дальнем Востоке. «Работы по первой [очереди] фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — сказал он и добавил, что ситуация «не устраивает всех». Борисов не исключил, что к достройке объекта в итоге могут быть привлечены структуры Минобороны.

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Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям

Планы по срокам строительства космодрома Восточный неоднократно срывались из-за проблем подрядчиков и выявлявшихся эпизодов коррупции. Памятный знак в честь начала стройки был заложен еще в августе 2010 года, однако работы по возведению стартового комплекса начались лишь в июле 2012 года. Первым подрядчиком строительства был Спецстрой — структура, подведомственная Минобороны. Однако сроки сдачи первой очереди были сорваны. В декабре 2016 года Спецстрой был ликвидирован указом президента.

С 2014 года было возбуждено более 140 дел, связанных со строительством космодрома, сообщала в ноябре 2018 года Генпрокуратура. Размер ущерба ведомство оценивало более чем в 10 млрд руб.

В марте Рогозин не исключил, что в достройке космодрома могут принять участие структуры бизнесменов Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко и Араза Агаларова, однако в их компаниях отказались это подтвердить.

Теги: Дмитрий Рогозин, Юрий Борисов, космодром Восточный, Строительство
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