Рогозин ответил на недовольство кабмина темпами строительства Восточного

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал критику в связи со срывом сроков работ по строительству космодрома Восточный.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он, отвечая на слова пользователя, напомнившего о словах вице-премьера Юрия Борисова.

В интервью «Ведомостям», опубликованном 1 сентября, курирующий ОПК Борисов выразил недовольство тем, как ведется достройка космодрома на Дальнем Востоке. «Работы по первой [очереди] фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — сказал он и добавил, что ситуация «не устраивает всех». Борисов не исключил, что к достройке объекта в итоге могут быть привлечены структуры Минобороны.