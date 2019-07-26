Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям

Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он.

Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно.

Строительство космодрома началось в 2012 году на площади 700 тыс. кв. м. Первый запуск состоялся в апреле 2016 года. Контракт на строительство второй очереди подписали в октябре 2018 года. Однако в январе 2019 года договор с генподрядчиком на вторую очередь — производственно-строительным объединением «Казань» (ПСО «Казань»), расторгли из-за финансовых трудностей. Изначально планировалось, что строительство закончат к 2021 году, но затем окончание работ отодвинули до начала 2023-го.