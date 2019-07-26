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3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Рогозин удивился заливающим стройку космодрома Восточный дождям

Продолжающиеся в течение месяца дожди заливают котлованы, вырытые для второй очереди космодрома Восточный. Однако строительство идет без задержек, и в 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы подготовиться к первому пуску ракеты «Ангара» с нового космодрома. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», — сказал Рогозин, добавив, что не понимает, каким образом составлялась статистика. Он напомнил, что по статистике в год на Дальнем Востоке должно быть по 310 солнечных дней. «Может, климат поменялся. Заливает котлованы», — заключил он.

Накануне стало известно, предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди Восточного, от строительства космодрома отказался. Свой отказ Агаларов объяснил тем, что выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно.

Бизнес
Агаларов отказался строить космодром Восточный

Строительство космодрома началось в 2012 году на площади 700 тыс. кв. м. Первый запуск состоялся в апреле 2016 года. Контракт на строительство второй очереди подписали в октябре 2018 года. Однако в январе 2019 года договор с генподрядчиком на вторую очередь — производственно-строительным объединением «Казань» (ПСО «Казань»), расторгли из-за финансовых трудностей. Изначально планировалось, что строительство закончат к 2021 году, но затем окончание работ отодвинули до начала 2023-го.

Бизнес
Агаларов отказался строить космодром Восточный

Запуск ракеты «Ангара» с Восточного, по словам президента Владимира Путина, планировался на 2025 год. В июне Рогозин сообщал, что ракету запустят в 2021 году, однако в Центре им. Хруничева заметили, что в этот год ее только начнут создавать.

Теги: Дмитрий Рогозин, космодром «Восточный», Дальний Восток
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