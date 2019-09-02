Власти допустили подключение Минобороны к стройке космодрома Восточный

По словам вице-премьера, темпы строительства космодрома Восточный никого не устраивают и он допускает, что к стройке допустят создаваемую Минобороны компанию. «Ведомостей» выяснили, что она может заменить подрядчика — ПСО «Казань»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех», заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». По его словам, не исключено, что к стройке в итоге могут подключить строительные активы Минобороны.

Борисов напомнил о реформе военно-строительного комплекса, заключающейся в создании публично-правовой компании (ППК), объединяющей профильные активы Минобороны. «Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», — сказал он.

На вопрос о том, заменят ли военные ПСО «Казань», занимающееся строительством второй очереди космодрома, Борисов ответил, что на Восточном «очень много работы» и он уверен, что «Казани» там «тоже будет чем заняться».

В то же время, по словам вице-премьера, ситуация со строительством как первой, так и второй очереди, «не устраивает всех». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — заявил Борисов.