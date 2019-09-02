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Власти допустили подключение Минобороны к стройке космодрома Восточный
По словам вице-премьера, темпы строительства космодрома Восточный никого не устраивают и он допускает, что к стройке допустят создаваемую Минобороны компанию. «Ведомостей» выяснили, что она может заменить подрядчика — ПСО «Казань»
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех», заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». По его словам, не исключено, что к стройке в итоге могут подключить строительные активы Минобороны.

Борисов напомнил о реформе военно-строительного комплекса, заключающейся в создании публично-правовой компании (ППК), объединяющей профильные активы Минобороны. «Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», — сказал он.

На вопрос о том, заменят ли военные ПСО «Казань», занимающееся строительством второй очереди космодрома, Борисов ответил, что на Восточном «очень много работы» и он уверен, что «Казани» там «тоже будет чем заняться».

В то же время, по словам вице-премьера, ситуация со строительством как первой, так и второй очереди, «не устраивает всех». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — заявил Борисов.

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Он добавил, что российский стройкомплекс переживает кризис из-за изменения подходов к ценообразованию и, чтобы не дожидаться системных изменений, для строительства Восточного придется создавать специальные условия — повышать расценки. «Это необходимо, поскольку нам нужен второй стол для «Ангары» — ведь, не дай бог, что случится в Плесецке. Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности», — сказал он.

При этом, несмотря на неудовлетворенность темпами строительства второй очереди, Борисов заявил, что многие факторы не зависели от ПСО «Казань», так как процесс расчета с компанией затянулся и она «почти не имела оборотных средств». По его словам, все вопросы, включая ценообразование и работы «Казани», рассмотрят на совещании у президента России Владимира Путина в начале сентября.

Фотогалерея 
Как строится космодром Восточный

По данным «Ведомостей», проблемы строительства космодрома будут обсуждаться и 2 сентября на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с членами кабинета министров, пресс-секретарь премьера не прокомментировал эту информацию. Источники газеты утверждают, президент посетит космодром 6 сентября и на месте обсудит проблемы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил газете, что визит на Восточный готовится. По итогам совещания у президента подрядчика стройки могут сменить и вместо ПСО «Казань» работы получит создаваемая ППК Минобороны, пишет издание.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году, Борисов ранее говорил, что его достроят не раньше 2023 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Юрий Борисов, космодром Восточный
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