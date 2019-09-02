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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Экс-замминистра обороны США увидел в ИИ опасность глобального конфликта

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в системах предупреждения о ядерном нападении и системах нанесения ответного ядерного удара грозит обернуться случайным началом глобальной войны. Об этом предупредил бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, чьи слова приводит Breaking Defence.

Искусственный интеллект, по словам бывшего замглавы Пентагона, может использоваться для сбора информации о возможном ядерном нападении. В качестве примера он привел российскую систему «Периметр», более известную за рубежом как «Мертвая рука» (Dead Hand). По данным Уорка, она может анализировать данные о сейсмической активности, определяя момент ядерной атаки, после чего пытается подать сигнал руководству страны. Если ответа из Кремля не приходит, система может в автоматическом режиме активировать российский ядерный арсенал для нанесения удара по вероятному противнику.

В то же время Уорк выступил против полного запрета на применение искусственного интеллекта в военных целях. По его мнению, в ряде случаев эта технология может использоваться для снижения числа жертв среди гражданского населения. Системы с ИИ способны определять вражеские цели для артиллерии и авиации, что позволяет снизить риск поражения гражданских и «дружественного огня» (случайного удара по своим собственным войскам).

Роберт Уорк занимал пост заместителя министра обороны США с 2014 по 2017 год. До начала карьеры чиновника он 27 лет прослужил в морской пехоте.

Технологии и медиа
Google отказался разрабатывать искусственный интеллект для боевых дронов

В разработке искусственного интеллекта для военных нужд в США участвуют частные компании. Летом 2018 года протесты со стороны сотрудников вынудили Google отказаться от участия в подобном проекте по этическим мотивам. После этого в компании ввели публичный запрет на подобного рода контракты с военными. Тем не менее в июле 2018 года стало известно, что Пентагон заключил с частными подрядчиками контракты почти на $900 млн на развитие систем с искусственным интеллектом.

Теги: искуственный интеллект, ядерная война, Пентагон
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