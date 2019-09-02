Экс-замминистра обороны США увидел в ИИ опасность глобального конфликта

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в системах предупреждения о ядерном нападении и системах нанесения ответного ядерного удара грозит обернуться случайным началом глобальной войны. Об этом предупредил бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, чьи слова приводит Breaking Defence.

Искусственный интеллект, по словам бывшего замглавы Пентагона, может использоваться для сбора информации о возможном ядерном нападении. В качестве примера он привел российскую систему «Периметр», более известную за рубежом как «Мертвая рука» (Dead Hand). По данным Уорка, она может анализировать данные о сейсмической активности, определяя момент ядерной атаки, после чего пытается подать сигнал руководству страны. Если ответа из Кремля не приходит, система может в автоматическом режиме активировать российский ядерный арсенал для нанесения удара по вероятному противнику.

В то же время Уорк выступил против полного запрета на применение искусственного интеллекта в военных целях. По его мнению, в ряде случаев эта технология может использоваться для снижения числа жертв среди гражданского населения. Системы с ИИ способны определять вражеские цели для артиллерии и авиации, что позволяет снизить риск поражения гражданских и «дружественного огня» (случайного удара по своим собственным войскам).

Роберт Уорк занимал пост заместителя министра обороны США с 2014 по 2017 год. До начала карьеры чиновника он 27 лет прослужил в морской пехоте.