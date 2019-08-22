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Дипломаты России и США поспорили в ООН об угрозах из-за ядерного оружия
Российская сторона указала, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США, а американская обвинила Россию в наличии 2 тыс. нестратегических ядерных боеголовок различных типов
Фото: Роман Махмутов / РИА Новости

В рамках заседания Совета безопасности ООН, которое прошло 22 августа в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, российские и американские дипломаты поспорили об угрозах из-за ядерного оружия со стороны друг друга.

Выступая на брифинге, и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. «Он (договор СНВ-III) тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — сказал дипломат.

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Кроме того, он заявил, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой и не регламентируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. Полянский отметил, что Москву эта перспектива крайне беспокоит, а американцев, судя по всему, нет. «Во всяком случае, если верить президенту США Дональду Трампу, Америка готова к гонке вооружений, поскольку якобы способна превзойти в материальном и техническом плане любых своих потенциальных соперников», — добавил он.

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что с окончанием существования ДРСМД Вашингтон предпринимает шаги для решения угрозы, которую представляют размещенные Россией и Китаем ракеты средней дальности. При этом он отметил, что США не обладают ракетами средней дальности наземного базирования.

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«Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия, и ее общий ядерный арсенал, вероятно, существенно вырастет в последующее десятилетие. Этот рост в основном будет основан на прогнозируемом росте количества нестратегических ядерных средств», — считает Коэн (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у России есть до 2 тыс. нестратегических ядерных боеголовок различных типов. При этом он отметил, что у американских военных сейчас имеется лишь одно нестратегическое оружие — бомба B-61.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе России и Китая. На нем обсудили вопрос разработки ракет США, угрозу их размещения, а также пуск одной из них после выхода США из ДРСМД.

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США завершили выход из ДРСМД 2 августа. Поводом для этого стали разработки России, по утверждению американцев, нарушающие договор. В Вашингтоне считают, что дальность полета российской ракеты 9М729 больше, чем предусмотренная соглашением. Российские военные это отрицают.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. ДРСМД запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. В американском Минобороны отметили, что запущенная ракета предназначена для доставки неядерных боеголовок. В Пентагоне уточнили, что проводились испытания разновидности крылатой ракеты «Томагавк».

Автор: Михаил Юшков
Теги: ядерное оружие, ДРСМД, СНВ
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