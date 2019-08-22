Дипломаты России и США поспорили в ООН об угрозах из-за ядерного оружия

Дипломаты России и США поспорили в ООН об угрозах из-за ядерного оружия

Российская сторона указала, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США, а американская обвинила Россию в наличии 2 тыс. нестратегических ядерных боеголовок различных типов

Фото: Роман Махмутов / РИА Новости

В рамках заседания Совета безопасности ООН, которое прошло 22 августа в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, российские и американские дипломаты поспорили об угрозах из-за ядерного оружия со стороны друг друга.

Выступая на брифинге, и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. «Он (договор СНВ-III) тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — сказал дипломат.

Кроме того, он заявил, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой и не регламентируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. Полянский отметил, что Москву эта перспектива крайне беспокоит, а американцев, судя по всему, нет. «Во всяком случае, если верить президенту США Дональду Трампу, Америка готова к гонке вооружений, поскольку якобы способна превзойти в материальном и техническом плане любых своих потенциальных соперников», — добавил он.

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что с окончанием существования ДРСМД Вашингтон предпринимает шаги для решения угрозы, которую представляют размещенные Россией и Китаем ракеты средней дальности. При этом он отметил, что США не обладают ракетами средней дальности наземного базирования.