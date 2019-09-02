Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,12 64,00 EUR Нал. 74,20 71,60 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 780,70 +6,40 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Общество, 06:32 В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США Общество, 06:14 В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене Общество, 05:57 Болтон посоветовал американцам не посещать пляжи из-за урагана «Дориан» Общество, 05:35 Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году Бизнес, 05:31 Орешкин попросил как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви Политика, 05:11 СМИ узнали об увольнении стрелка из Техаса за несколько часов до атаки Общество, 04:44 В Мордовии девочка умерла от удара током во время подзарядки телефона Общество, 04:38 Путин заявил о планах РЖД модернизировать железные дороги в Монголии Политика, 04:22 Теннисист Медведев впервые вышел в четвертьфинал US Open Спорт, 04:05 Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию из-за приближения урагана Общество, 03:52 Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% Бизнес, 03:32 В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах Общество, 03:30 Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу Политика, 02:59
Общество ,  
0 
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По его словам, Юзеф Пилсудский, возглавлявший  Польшу в 1934 году, «навязывался» в союзники Адольфа Гитлера.  

«Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло», — сообщил Жириновский.   

По мнению лидера ЛДПР, Польша «вскормила Гитлера против СССР», а также «была в числе тех, кто аплодировал» фюреру нацисткой Германии. «За что боролись, на то и напоролись», — резюмировал политик. 

Политика
Косачев объяснил отказ Польши пригласить Россию на годовщину начала войны

Ранее Польша отказалась приглашать президента России Владимира Путина на торжественные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны. Участие в мероприятиях примут страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства.     

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что отказ в приглашении российской стороны на мероприятия связан с тем, что Москва не заинтересована в сохранении «духа исторической правды». 

Теги: Владимир Жириновский, Польша, Вторая Мировая
Материалы по теме
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Политика
Захарова ответила на отказ Польши звать Россию на годовщину начала войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter