Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. По его словам, Юзеф Пилсудский, возглавлявший Польшу в 1934 году, «навязывался» в союзники Адольфа Гитлера.

«Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло», — сообщил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Польша «вскормила Гитлера против СССР», а также «была в числе тех, кто аплодировал» фюреру нацисткой Германии. «За что боролись, на то и напоролись», — резюмировал политик.

Ранее Польша отказалась приглашать президента России Владимира Путина на торжественные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны. Участие в мероприятиях примут страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства.