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Косачев объяснил отказ Польши пригласить Россию на годовщину начала войны

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал демонстрацией двойных стандартов тот факт, что Польша отказалась приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, пригласив при этом Украину. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

«Иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко. Я про сегодняшние мероприятия в Варшаве, посвященные 80-летию начала Второй мировой. Cамое кощунственное в прочтении истории происходит на Украине, где бандеровцы, уничтожавшие в той войне поляков и евреев десятками и сотнями тысяч, объявлены национальными героями. Одна Волынская резня чего стоит!» — рассказал он.

По словам сенатора, нынешний президент Украины (Владимир Зеленский. — РБК), «ни звуком, ни жестом не дистанцировавшийся в этом вопросе от Ющенко — Порошенко, в Варшаве сегодня почетный гость».

Косачев признал разногласия, существующие в российско-польских отношениях, и отметил их нарастание. Он также обвинил польские власти в желании переписать историю, чтобы предать соотечественников, погибших в Волынской резне от действий украинских националистов, а также память бойцов Красной Армии, «положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тыс. человеческих жизней».

Политика
Захарова ответила на отказ Польши звать Россию на годовщину начала войны

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что отказ в приглашении России связан с тем, что Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

В феврале МИД Польши предлагал пригласить на мероприятие президента России Владимира Путина, однако впоследствии польские власти сочли присутствие российского лидера неуместным. В связи с этим МИД России выразил недоумение. В частности, Москва усмотрела в этом очередное проявление «искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода».

Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят на полуострове Вестерплатте недалеко от города Гданьска и в городе Велюнь Лодзинского воеводства, где 1 сентября 1939 года началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу.

Теги: Россия - Польша, Констанин Косачев, Вторая мировая война, годовщина
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