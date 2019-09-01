Захарова ответила на отказ Польши звать Россию на годовщину начала войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел в России Мария Захарова заявила о глупом положении Варшавы из-за отказа пригласить Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова обратила внимание на то, как замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил отказ пригласить Россию. По его словам, на празднование годовщины приглашение получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», а Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — прокомментировала Захарова слова представителя Польши.

В Велюни 1 сентября проходят торжественные мероприятия в память о начале Второй мировой войны. Как заявил замглавы МИД Польши, отказ в приглашении России связан также с тем, что Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение Варшавы не приглашать российскую делегацию указывает на «ущербность» польских властей, а также оскорбляет память солдат, бившихся за освобождение Польши.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам также напомнил Польше о том, что именно Советский Союз освободил ее от фашистских захватчиков.