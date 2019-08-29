Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Сегодня я объявляю чрезвычайное положение, чтобы обеспечить полную готовность Флориды к урагану «Дориан». Для жителей восточного побережья штата важно внимательно следить за штормом», — сказал он.

Губернатор добавил, что каждому жителю нужно иметь запасы на семь дней, включая продукты питания, воду и лекарства, а также план на случай катастрофы.

ABC News отмечает, что ураган усиливается и порывы ветра могут достигнуть 80 миль в час (более 128 км/ч). По данным телеканала, «Дориан» является ураганом первой категории, но с приближением к Флориде его сила возрастет до третьей. В настоящее время он направляется в Пуэрто-Рико.