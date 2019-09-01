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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до семи

Число жертв стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас увеличилось до семи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя полиции техасского города Одесса Стива Ле Сюра.

«Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о пяти погибших. При этом не уточнялось, входит ли в это числе стрелок, который был убит во время перестрелки с полицией. 

Общество
Момент ликвидации стрелка из американской Одессы попал на видео

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Изначально сообщалось, что стрельбу устроили несколько человек, после того как полицейские остановили машину для проверки. Однако впоследствии эта версия была опровергнута.

По данным полиции округа Минлэнд, стрельбу по случайным людям открыл 30-летний мужчина. В результате атаки пострадали 20 человек, трое из них — полицейские. Позже полиция ликвидировала стрелка во время перестрелки на парковке возле местного кинотеатра. Власти подтвердили, что мужчина был известен правоохранительным органам, мотивы его действий остаются неизвестными.

Теги: Техас, стрельба, погибшие
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