В Техасе не обнаружили иностранцев среди пострадавших при стрельбе

В Техасе не обнаружили иностранцев среди пострадавших при стрельбе

У полиции американского города Одесса в штате Техас нет информации о том, что среди пострадавших при стрельбе могли быть иностранцы. Об этом сообщает Генконсульство России в Twitter.

Несколько неизвестных 1 сентября начали стрелять по людям. Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, они стреляли на улице из двух автомобилей, а также в торговом центре. По последним данным, как передает CNN, пострадал 21 человек, пятеро погибли. Как отмечает телеканал, стрельба началась после того, как полицейские остановили машину для проверки.

Сообщалось, что удалось задержать одного из подозреваемых. Позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку, передает телеканал Fox. Полицейские описывают его как белокожего мужчину около 30 лет. Сотрудники правоохранительных органов застрелили его во время перестрелки на парковке возле местного кинотеатра.