Момент ликвидации стрелка из американской Одессы попал на видео

Очевидцы засняли на видео момент ликвидации сотрудниками правоохранительных органов мужчины, который открыл стрельбу в городе Одесса, штат Техас. Кадры опубликовал один из пользователей в Facebook.

На них видно, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь. «Они стреляют в него. Они его убили», — комментирует происходящее автор видео.

Стрельба в американском городе Одесса произошла в ночь на 1 сентября. Изначально сообщалось, что стрельбу устроили несколько человек, однако затем эта версия была опровергнута.

По версии полиции, один из сотрудников остановил на дороге белого мужчину в возрасте 30 лет между городами Мидлэнд и Одесса. Тот, в свою очередь, выстрелил в полицейского, после чего захватил почтовый фургон. Затем он доехал до торгового центра, где начал стрелять в прохожих. В завязавшейся перестрелке с полицейскими мужчина был ликвидирован.