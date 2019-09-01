При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

Стрельбу вели несколько человек из автомобилей

Фото: John Locher / AP

Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса. По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре.

Телеканал CBS сообщает, что пока речь идет как минимум от 20 пострадавших. По данным агентства Reuters, убиты два человека. Среди раненых трое сотрудников полиции.

По неофициальным данным обстрелу предшествовало нападение преступника на полицейского, а также угон почтового фургона.

Полиция попросила местных жителей по возможности не выходить из дома. Известно, что одного из преступников удалось задержать. Мотивы преступления пока не называются..

Город Одесса в штате Техас с населением около 100 тысяч человек был основан в конце XIX века немецкоговорящими эмигрантами из Российской империи.