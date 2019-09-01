При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,20 EUR Бирж. 73,35 -0,26 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,17 64,20 EUR Нал. 74,07 71,78 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0993 -0,0060 BTC/USD Бирж. 9 642,20 +47,00 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 30 авг, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 30 авг, 12:36
Украинец Ломаченко завоевал титул чемпиона по версии WBC Спорт, 02:06 Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд Общество, 01:58 Зампостпреда России допустил участие Лаврова в заседания Совбеза ООН Политика, 01:52 Даниила Медведева оштрафовали на $9000 за неспортивное поведение Спорт, 01:23 При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек Общество, 00:58 Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины Политика, 00:47 В Пентагоне заказали программу для борьбы с фейковыми новостями Политика, 00:42 Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA Спорт, 00:24 «Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте Спорт, 31 авг, 23:52 Военные США нанесли удар по объекту террористов в Сирии Политика, 31 авг, 23:49 Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Политика, 31 авг, 23:36 Зеленский заявил о договоренности по следующей встрече с Путиным Политика, 31 авг, 23:10 В работе Twitter произошел сбой Технологии и медиа, 31 авг, 22:39 Apple предупредила владельцев «умных часов» о риске трескающихся экранов Технологии и медиа, 31 авг, 22:18
Общество ,  
0 
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
Стрельбу вели несколько человек из автомобилей
Фото: John Locher / AP

Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса. По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре.

Телеканал CBS сообщает, что пока речь идет как минимум от 20 пострадавших. По данным агентства Reuters, убиты два человека. Среди раненых трое сотрудников полиции.

По неофициальным данным обстрелу предшествовало нападение преступника на полицейского, а также угон почтового фургона.

Полиция попросила местных жителей по возможности не выходить из дома. Известно, что одного из преступников удалось задержать. Мотивы преступления пока не называются..

Город Одесса в штате Техас с населением около 100 тысяч человек был основан в конце XIX века немецкоговорящими эмигрантами из Российской империи.

Автор: Артем Филипенок
Теги: стрельба
Материалы по теме
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter