Полиция сообщила подробности массовой стрельбы в американской Одессе

Мужчина был остановлен полицией, после чего открыл огонь по случайным прохожим

Фото: Thomas B. Shea / AP

Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила подробности инцидента в районе города Одесса. В правоохранительных органах в итоге не подтвердили информацию о нескольких стрелявших по пешеходам из автомобилей. Преступником оказался мужчина в возрасте 30 лет, который открыл огонь по случайным людям и в итоге был застрелен полицейскими, сообщает агентство Reuters.

Как объяснили власти, мужчина был остановлен на дороге между городами Мидлэнд и Одесса. Он выстрелил в полицейского, после чего захватил почтовый фургон, доехал до торгового центра и там открыл огонь по прохожим. Затем он не справился с управлением, врезался в другой автомобиль на парковке возле кинотеатра, оказал сопротивление полиции и в итоге был убит.

По официальной информации в результате инцидента погибли четыре человека, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Среди них по крайней мере трое полицейских.

Власти сообщили, что стрелок был известен правоохранительным органам, однако мотивы его действий они пока раскрывать не стали.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что его информировали о случившемся в Техасе.