Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. В первый день учебного года президент также посетит среднюю школу в городе Тулун.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за обильных осадков и стал сильнейшим за последние 180 лет. В результате стихии из берегов вышла вода в реках Бирюса, Уда, Ута, Ия, Икейка и Кирея, подтопив 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В общей сложности в зоне бедствия оказались около 11 тыс. домов, при этом 3,5 тыс. жилых строений были полностью разрушены. Наводнение смыло 11 мостов и 48 участков дорог. По оценкам региональных властей, сумма ущерба составила 31 млрд руб.

Ранее Владимир Путин неоднократно критиковал местные власти за неэффективную ликвидацию последствий наводнений и, в частности, указывал на проблемы с выплатой компенсаций. Кроме прочего, президент призывал местные власти исключить «всякое чванство и хамство» по отношению к жителям региона.