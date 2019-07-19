Мальчик из Тулуна ответил на вопрос Путина о детсаде словами «он утонул»

Президент России Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В ходе посещения пункта временного размещения в Тулуне он пообщался с мальчиком Матвеем, который рассказал ему об «утонувшем» детском саде. Видео встречи опубликовано в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

Ребенок рассказал, что с 1 сентября пойдет в детский сад. В ответ на вопрос Путина о том, готовится ли мальчик к садику, он ответил: «Он утонул, но его ремонтируют».

Мальчик также рассказал, что его семья собирается поехать «за тортиком» в честь приезда Путина. В ответ на это президент пообещал посетить регион еще раз.

Другому мальчику глава государства пообещал подарить радиоуправляемый Mercedes, передает «РИА Новости». «Дима, что ты хотел меня спросить?» — спросил президент у ребенка. Услышав ответ о машинке на пульте управления, Путин заявил: «Дима, машинка тебе будет». «Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь», — пообещал он.