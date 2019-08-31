В депздраве Владимирской области решили сохранить зарплаты медсестрам

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев решил в полном объеме сохранить зарплату 12 медсестрам, подавшим заявления об увольнении. Об этом сообщается на сайте депздрава региона.

«Все участвующие в разговоре медицинские сестры выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении», — отмечается в сообщении.

Помимо этого создана комиссия, которая будет рассматривать вопросы зарплаты, нагрузки и социальной поддержки медработников.

Накануне стало известно, что 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявления об увольнении. Причиной стало уменьшение стимулирующих выплат. При этом главный врач медучреждения Александр Обидин заявлял, что зарплата медсестер сократилась бы на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб.