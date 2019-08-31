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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Общество ,  
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В депздраве Владимирской области решили сохранить зарплаты медсестрам

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев решил в полном объеме сохранить зарплату 12 медсестрам, подавшим заявления об увольнении. Об этом сообщается на сайте депздрава региона.

«Все участвующие в разговоре медицинские сестры выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении», — отмечается в сообщении.

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Помимо этого создана комиссия, которая будет рассматривать вопросы зарплаты, нагрузки и социальной поддержки медработников.

Накануне стало известно, что 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявления об увольнении. Причиной стало уменьшение стимулирующих выплат. При этом главный врач медучреждения Александр Обидин заявлял, что зарплата медсестер сократилась бы на сумму от 400 руб. до 1,5 тыс. руб.

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В Нижнем Тагиле главврачей отстранили после заявлений хирургов об уходе

Ранее в августе шесть хирургов Центрального городской больницы № 1 и три врача из Демидовской больницы в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении из-за большой нагрузки и маленьких зарплат. Прокуратура Свердловской области начала проверку. Впоследствии глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что хирурги восстановились на работе.

Теги: Владимирская область, медсестры, заявление на увольнение, Зарплаты
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