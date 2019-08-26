Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил корреспонденту РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, Министерства здравоохранения», — заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли передана информация об увольнениях президенту и планируется ли проведение проверки, пресс-секретарь отметил, что администрация президента не может осуществлять проверки.

«Мы видели сообщения о таких заявлениях, убежден, что компетентные органы, они все факты проверят, сомнений быть не должно», — заявил Песков.