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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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В Нижнем Тагиле главврачей отстранили после заявлений хирургов об уходе

В Нижнем Тагиле отстранили от работы на время проверки главного врача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова и главного врача ЦГБ № 1 Олега Николаева, сообщил РБК председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. В этих двух больницах массово писали заявления на увольнение хирурги, недовольные условиями труда.

«На время проверки у нас всегда такая процедура, чтобы объективно все оценить. На две недели их отстранили по распоряжению губернатора, чтобы оценить, какая реальная ситуация складывается, из-за чего проблемы, и после двух недель будет принято решение конкретное, что дальше делать», — сообщил РБК Угринов.

Информацию о том, что главврачи двух больниц временно отстранены от работы, подтвердили в региональном минздраве, передает «РИА Новости». «Два главных врача отстранены [на время поверки]», — сказал представитель ведомства.

РБК направил запрос в минздрав Свердловской области.

О том, что хирурги из нескольких больниц Нижнего Тагила подали заявления об уходе, стало известно на прошлой неделе. В их числе были все шесть хирургов Городской больницы № 1 Нижнего Тагила во главе с заведующим отделением хирургии. В числе причин подобного решения они назвали низкую зарплату и возросшую нагрузку.

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Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила

Ситуация с массовым увольнением получила известность на федеральном уровне. Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента России держат ситуацию на контроле, и заявил о необходимости реакции со стороны профильных ведомств. В Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава. Врачам уже пообещали стимулирующие выплаты, после чего часть из них отказалась от ухода.

Теги: главврач больницы, Врачи, отстранение, проверка, новости РБК
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