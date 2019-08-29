В Нижнем Тагиле главврачей отстранили после заявлений хирургов об уходе

В Нижнем Тагиле отстранили от работы на время проверки главного врача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова и главного врача ЦГБ № 1 Олега Николаева, сообщил РБК председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. В этих двух больницах массово писали заявления на увольнение хирурги, недовольные условиями труда.

«На время проверки у нас всегда такая процедура, чтобы объективно все оценить. На две недели их отстранили по распоряжению губернатора, чтобы оценить, какая реальная ситуация складывается, из-за чего проблемы, и после двух недель будет принято решение конкретное, что дальше делать», — сообщил РБК Угринов.

Информацию о том, что главврачи двух больниц временно отстранены от работы, подтвердили в региональном минздраве, передает «РИА Новости». «Два главных врача отстранены [на время поверки]», — сказал представитель ведомства.

РБК направил запрос в минздрав Свердловской области.

О том, что хирурги из нескольких больниц Нижнего Тагила подали заявления об уходе, стало известно на прошлой неделе. В их числе были все шесть хирургов Городской больницы № 1 Нижнего Тагила во главе с заведующим отделением хирургии. В числе причин подобного решения они назвали низкую зарплату и возросшую нагрузку.