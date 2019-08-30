В баре Екатеринбурга испортили копию арт-объекта Покраса Лампаса

Неизвестный посетитель в екатеринбургском баре «Огонек» повредил копию арт-объекта «Фрагмент манифеста Малевича» известного уличного художника Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца бара Евгения Кексина.

По его словам, работа художника появилась в баре накануне, а сегодня пришел неизвестный и закрасил ее.

«Собираемся пригласить художника, чтобы он восстановил работу. Либо дождаться приезда Покраса Лампаса, когда он приедет восстанавливать оригинал, и попросить его восстановить и нашу работу», — сказал Кексин. Он подтвердил, что в ближайшее время картина будет восстановлена, а из-за повреждения арт-объекта художник не намерен обращаться в полицию.

В середине июля коммунальные службы случайно залили часть граффити, созданных Покрасом Лампасом во время фестиваля «Стенограффия». В частности, речь идет о кресте и отрывке супрематического манифеста Казимира Малевича. Площадь гигантского креста — более 6,6 тыс. кв. м.