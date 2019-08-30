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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,88%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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В баре Екатеринбурга испортили копию арт-объекта Покраса Лампаса

Неизвестный посетитель в екатеринбургском баре «Огонек» повредил копию арт-объекта «Фрагмент манифеста Малевича» известного уличного художника Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца бара Евгения Кексина.

По его словам, работа художника появилась в баре накануне, а сегодня пришел неизвестный и закрасил ее.

«Собираемся пригласить художника, чтобы он восстановил работу. Либо дождаться приезда Покраса Лампаса, когда он приедет восстанавливать оригинал, и попросить его восстановить и нашу работу», — сказал Кексин. Он подтвердил, что в ближайшее время картина будет восстановлена, а из-за повреждения арт-объекта художник не намерен обращаться в полицию.

Общество
Покрас Лампас пообещал восстановить испорченные граффити в Екатеринбурге

В середине июля коммунальные службы случайно залили часть граффити, созданных Покрасом Лампасом во время фестиваля «Стенограффия». В частности, речь идет о кресте и отрывке супрематического манифеста Казимира Малевича. Площадь гигантского креста — более 6,6 тыс. кв. м.

Местные православные активисты выразили недовольство тем, что прохожие будут ходить по изображению креста. Из-за протестов художник отложил реставрацию работы. Он пообещал восстановить граффити, но впоследствии решил их убрать.

Покрас Лампас называет себя основателем нового направления в искусстве — каллиграфутуризма. Его работы можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Риме. В 2015 году по заказу компании Panasonic создал самую большую в мире каллиграфию площадью 1,6 тыс. кв. м на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь».

Теги: Екатеринбург, стрит-арт
Материалы по теме
Покрас Лампас пообещал восстановить испорченные граффити в Екатеринбурге
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