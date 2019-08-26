Покрас Лампас согласился убрать граффити в виде креста в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) и организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia решили убрать граффити в виде креста с площади в Екатеринбурге. Об этом сообщается на странице фестиваля в «ВКонтакте».

«Ключевым решением сегодня стало, что в арт-объекте на площади креста не будет, в соответствии со всеми договоренностями, без потери эстетических качеств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы и художник готовы идти на компромиссы и открыты к диалогу, а также с уважением относятся к мнению жителей города. В Stenograffia добавили, что арт-объект является игрой геометрических форм и современной каллиграфией и не призван оскорбить чувство верующих. Сам фестиваль уличной живописи был задуман для того, чтобы объединить людей и облагородить пространство города, подчеркнули организаторы.

В середине июля в Екатеринбурге дорожные рабочие повредили арт-объект Лампаса, так как началась работа по ремонту пешеходного перехода. Арт-объект расположен в Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки и представляет собой граффити с изображением креста и стенографии манифеста Малевича, площадью больше 6 тыс. кв. м. В результате ремонтных работ на переходе часть граффити залили асфальтом.