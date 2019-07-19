В Екатеринбурге рабочие повредили арт-объект художника Покраса Лампаса

Фото: Pokraslampas / Instagram

В Екатеринбурге дорожные рабочие повредили арт-объект российского художника Покраса Лампаса, об этом сообщает URA.RU.

Арт-объект расположен в Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки и представляет собой граффити с изображением креста и стенографии манифеста Малевича, площадью больше 6 тыс. кв. м.

Утром 19 июля дорожные рабочие начали ремонтировать пешеходный переход, который проходит через граффити. Часть арт-объекта они залили асфальтом. Как передает издание, ремонт пешеходного перехода вели по просьбе жителей района.

Администрация Екатеринбурга заявила, что виновные в случившемся будут наказаны. В связи с повреждением арт-объекта глава Орджоникидзевского района города проведет совещание.

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в комментарии телеканалу «360» заявил, что сам займется восстановлением арт-объекта, но работа будет нелегкой. «Нужно восстанавливать фрагменты текста, смотреть, какие буквы закрасили из манифеста Малевича, снова будем совмещать изображение. Нужно будет серьезно посидеть, подумать. Восстанавливать сложнее, чем просто «сделать быстро», — сказал Лампас.