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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Покрас Лампас отложил реставрацию работы на Урале из-за протеста верующих

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил визит в Екатеринбург для восстановления испорченного арт-объекта из-за протестов. Об этом сообщила РБК координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

«Мы приняли решение, как организаторы фестиваля вместе с художником, взять некоторую паузу, чтобы настроить диалог между жителями города, чтобы избежать конфликта, потому что он никому не нужен — мы за искусство и добро», — заявила Клец. Она также сообщила, что вскоре художник проведет в Екатеринбурге пресс-конференцию, на которой по видеосвязи сообщит о дальнейших планах действий.

Пыженков должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить свою поврежденную работу «Супрематический крест». Накануне, 25 августа, группа верующих активистов собралась на площади 1-й Пятилетки, где расположены граффити, протестуя против его воссоздания.

Работа, созданная во время фестиваля «Стенограффия», была завершена 8 июля. На граффити, нанесенных на асфальт, были изображены крест и отрывок манифеста советского авангардиста Казимира Малевича. Площадь гигантского креста — более 6,6 тыс. кв. м. 19 июля коммунальные службы ремонтировали на площади дорожный переход и залили часть граффити асфальтом. Художник отметил, что создание граффити было согласовано, и пообещал восстановить поврежденное изображение.

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Недовольство работой высказывали православные активисты, которые возмутились тем, что прохожие будут ходить по изображению креста. На акции 25 августа против восстановления работы, как передает местный портал E1, один из верующих пообещал «залить площадь кровью сатанистов». «Заканчивай эту ерунду здесь. Здесь Уралмаш, а не бред этот в твоей голове», — цитирует портал слова еще одного участника акции, обращенные к представителю фестиваля «Стенограффия».

Теги: Екатеринбург, стрит-арт, новости РБК
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Покрас Лампас пообещал восстановить испорченные граффити в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге рабочие повредили арт-объект художника Покраса Лампаса
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