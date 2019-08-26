Покрас Лампас отложил реставрацию работы на Урале из-за протеста верующих

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил визит в Екатеринбург для восстановления испорченного арт-объекта из-за протестов. Об этом сообщила РБК координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

«Мы приняли решение, как организаторы фестиваля вместе с художником, взять некоторую паузу, чтобы настроить диалог между жителями города, чтобы избежать конфликта, потому что он никому не нужен — мы за искусство и добро», — заявила Клец. Она также сообщила, что вскоре художник проведет в Екатеринбурге пресс-конференцию, на которой по видеосвязи сообщит о дальнейших планах действий.

Пыженков должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить свою поврежденную работу «Супрематический крест». Накануне, 25 августа, группа верующих активистов собралась на площади 1-й Пятилетки, где расположены граффити, протестуя против его воссоздания.

Работа, созданная во время фестиваля «Стенограффия», была завершена 8 июля. На граффити, нанесенных на асфальт, были изображены крест и отрывок манифеста советского авангардиста Казимира Малевича. Площадь гигантского креста — более 6,6 тыс. кв. м. 19 июля коммунальные службы ремонтировали на площади дорожный переход и залили часть граффити асфальтом. Художник отметил, что создание граффити было согласовано, и пообещал восстановить поврежденное изображение.