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Покрас Лампас пообещал восстановить испорченное граффити в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) восстановит свое граффити на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге, испорченное коммунальными службами. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

«Технически там уже нанесен слой асфальта, теперь непонятно, как это будет вязаться с исторической формой, потому что это плиточная кладка. Как плиточную кладку восстановить и что теперь делать — это решение должно быть от города», — сказал художник.

Он добавил, что это первый случай в его практике, когда согласованную композицию закатали в асфальт или закрасили.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля Stenograffia, в рамках которого Покрас Лампас нарисовал граффити, работа будет восстановлена и по композиции, и по росписи, а площадь будет пригодна для пешеходов. Покрас Лампас, отметили там, отреставрирует еще один арт-объект, созданный на фестивале в 2013 году.

На граффити площадью боле 6 кв. м были изображены крест и отрывок манифеста советского авангардиста Казимира Малевича.

Утром 19 июля дорожные рабочие ремонтировали пешеходный переход, который проходит через граффити, залив часть объекта асфальтом. Художник отметил, что изображение было согласовано. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных.

Теги: Екатеринбург, стрит-арт
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В Екатеринбурге рабочие повредили арт-объект художника Покраса Лампаса
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