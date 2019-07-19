Покрас Лампас пообещал восстановить испорченное граффити в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) восстановит свое граффити на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге, испорченное коммунальными службами. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

«Технически там уже нанесен слой асфальта, теперь непонятно, как это будет вязаться с исторической формой, потому что это плиточная кладка. Как плиточную кладку восстановить и что теперь делать — это решение должно быть от города», — сказал художник.

Он добавил, что это первый случай в его практике, когда согласованную композицию закатали в асфальт или закрасили.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля Stenograffia, в рамках которого Покрас Лампас нарисовал граффити, работа будет восстановлена и по композиции, и по росписи, а площадь будет пригодна для пешеходов. Покрас Лампас, отметили там, отреставрирует еще один арт-объект, созданный на фестивале в 2013 году.