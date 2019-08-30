Прокуратура вынесла предостережение Соболь из-за несогласованной акции

Московская прокуратура вынесла предостережение юристу ФБК Любови Соболь, напомнив ей об ответственности за организацию несогласованной акции. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Ранее Соболь инициировала проведение шествия «Против политических репрессий» 31 августа. Прокуратура заявила, что это шествие с городскими властями «в установленном порядке не согласовано», из-за чего его организатору Любови Соболь вынесено предостережение «о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения».

Ответственность, предусмотренную законом, будут нести не только организаторы шествия, но его участники, напоминает прокуратура.

Ранее столичные власти отказались согласовать заявки, поданные на проведение протестной акции 31 августа несколькими заявителями. Организаторы, в числе которых председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и муниципальный депутат Елена Русакова, пытались согласовать шествия сразу по нескольким маршрутам. Однако московская мэрия им отказала, объяснив это организацией запланированных ко Дню знаний мероприятий.

Отказ мэрии организаторы оспорили в суде. Тверской суд Москвы 26 августа частично удовлетворил их иск к московским властям. Суд обязал городские власти выделить под акцию оппозиции альтернативную площадку. Решение Тверского суда оспорила уже московская мэрия.