Боевики нарушили режим прекращения огня в двух провинциях Сирии

Боевики в течение суток обстреляли несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны.

В частности, обстрелу подвергались населенные пункты Бшарфа и Хамрат в провинции Латакия, а также Кибрия в провинции Латакия.

Отмечается, что за сутки гуманитарные акции не проводились. Кроме того, сирийсике власти продолжают вести работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы. В частности, по состоянию на 27 апреля 2019 года амнистировано 57,7 тыс. человек.​

В середине апреля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщал о катастрофической ситуации в лагере аль-Холь на северо-востоке страны, где из-за отсутствия продуктов и лекарств погибли 235 детей.