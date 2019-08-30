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Глава МИД Турции заявил о получении от России гарантий по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Россия дала гарантию, что силы сирийской армии не будут совершать нападений на наши наблюдательные пункты в Идлибе», — заявил министр во время своего визита в Норвегию.

Чавушоглу добавил, что турецкие войска покинут Сирию, когда будет найдено политическое решение кризиса в стране. «Но сирийский режим не верит в политическое решение», — добавил он.

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В среду, 28 августа, турецкие СМИ сообщили, что российская и сирийская авиация нанесла несколько ударов по наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе. Видео с авиаударами в Идлибе, в частности, опубликовал портал Al-Masdar Al-Arabi. До этого, вскоре после входа сил Башара Асада в город Хан-Шейхун, стало известно, что на территорию провинции выдвинулся турецкий военный конвой. Дамаск утверждал, что турецкие военные готовятся помочь боевикам. 19 августа Турция заявила, что сирийская авиация нанесла по конвою удар с воздуха.

20 августа глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, и добавил, что действия боевиков будут жестоко подавляться.

Теги: МИД Турции, Мевлют Чавушоглу, Турция, Идлиб
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