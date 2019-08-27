Путин назвал приоритетом стабилизацию обстановки «на земле» в Сирии

Для решения сирийского вопроса сейчас в первую очередь необходимо сосредоточиться на полной стабилизации обстановки «на земле» и обеспечить развитие процесса политического урегулирования, заявил президент России Владимир Путин по итогам совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК.

По словам Путина, «астанинский формат» — наиболее эффективный способ разрешить сирийский вопрос.

«На данном этапе самое главное — сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки «на земле» и продвижении процесса политического урегулирования», — заявил Путин.

Ситуация в зоне деэскалации в провинции Идлиб обострилась в последние недели, несмотря на договоренности о перемирии между Дамаском и вооруженной оппозицией. В начале августа сирийская армия вела бои на подступах к стратегически важному городу Хан-Шейхун, 18 августа силы Башара Асада вошли в город. На следующий день, по информации сирийских властей, на территорию провинции выдвинулся турецкий военный конвой.