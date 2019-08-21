Врачи сообщили о «запредельной коме» у пострадавшей в Турции девочки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,66 -0,91 EUR Бирж. 72,88 -0,99 Brent 60,75 +2,15% USD Нал. 66,50 65,14 EUR Нал. 73,77 72,46 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1101 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 116,00 -656,00 IMOEX 2 673,75 +0,03% RTSI 1 279,26 +1,16% DJIA 26 250,63 +1,11% Nasdaq 8 029,43 +1,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $140 (-36,94%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,15%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,06%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,86%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Tesla $140 (-36,94%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+25,15%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+18,06%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,86%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 13:25
В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей Общество, 19:28 Путин заявил о разочаровании ракетными испытаниями США Политика, 19:23 Врачи сообщили о «запредельной коме» у пострадавшей в Турции девочки Общество, 19:17 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 19:08 «Динамо» начал переговоры с хоккеистом «Вашингтона» и сборной Чехии Спорт, 19:03 СПЧ весной предупредил власти Иркутской области о будущих пожарах Политика, 19:01 В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот Общество, 18:54 Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года Политика, 18:50 В подмосковной Коломне из-за нераскрывшегося парашюта разбился мужчина Общество, 18:50 Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе Политика, 18:49 Федун назвал принципиальным попадание «Спартака» в групповой турнир ЛЕ Спорт, 18:48 «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Спартака» в Лиге Европы Спорт, 18:46 КДК РФС дисквалифицировал оскорбившего судью тренера «Зенита» Семака Спорт, 18:44 СМИ узнали о неполадках лайнера главы МИД ФРГ перед полетом в Москву Общество, 18:34
Общество ,  
0 
Врачи сообщили о «запредельной коме» у пострадавшей в Турции девочки

Пострадавшая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума девочка четыре раза пережила клиническую смерть и сейчас остается в «крайне тяжелом и нестабильном состоянии». Об этом журналистам сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов, передает «РИА Новости».

Турецкие коллеги рассказали ему о состоянии девочки с помощью телемоста. Отмечается, что ее пока нельзя транспортировать не только в другую страну, но и в пределах больницы города Денизли, куда 12-летнего ребенка доставили после происшествия.

По словам Копылова, девочка находится в глубокой, «запредельной коме». Он отметил при этом, что турецким врачам удалось добиться некоторых успехов в устранении дыхательной недостаточности, однако сохраняются оттек мозга и сердечная недостаточность. Местные врачи, по словам Копылова полностью контролируют состояние девочки, и он надеется, что 22 августа ее смогут обследовать с помощью КТ и МРТ.

«Ничего не поменялось, [дочка] в критическом состоянии. [Находится] в реанимации», — сообщил РБК отец девочки.

Общество
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

12-летняя девочка из России пострадала в отеле в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Со слов ее матери, девочка нырнула, и ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Ребенка удалось вытащить только сломав трубу. В Генконсульстве России в Анталье РБК подтвердили, что после инцидента девочка впала в кому.

Ее отец позже рассказал, что из-за большой огласки на происшествие обратили внимание туроператор и страховая компания в Турции, а администрация Санкт-Петербурга пообещала оказать помощь семье.

Теги: Турция, российские туристы, клиническая смерть, новости РБК
Материалы по теме
Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии
Общество
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter