Врачи сообщили о «запредельной коме» у пострадавшей в Турции девочки

Пострадавшая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума девочка четыре раза пережила клиническую смерть и сейчас остается в «крайне тяжелом и нестабильном состоянии». Об этом журналистам сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов, передает «РИА Новости».

Турецкие коллеги рассказали ему о состоянии девочки с помощью телемоста. Отмечается, что ее пока нельзя транспортировать не только в другую страну, но и в пределах больницы города Денизли, куда 12-летнего ребенка доставили после происшествия.

По словам Копылова, девочка находится в глубокой, «запредельной коме». Он отметил при этом, что турецким врачам удалось добиться некоторых успехов в устранении дыхательной недостаточности, однако сохраняются оттек мозга и сердечная недостаточность. Местные врачи, по словам Копылова полностью контролируют состояние девочки, и он надеется, что 22 августа ее смогут обследовать с помощью КТ и МРТ.

«Ничего не поменялось, [дочка] в критическом состоянии. [Находится] в реанимации», — сообщил РБК отец девочки.