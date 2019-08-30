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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Минобороны сообщило о недельной разведактивности у границ России

Экипажи российских истребителей 18 раз за неделю поднимались на перехват разведывательных аппаратов вдоль границы России. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Всего воздушную разведку вели 27 летательных иностранных аппаратов. В сообщении отмечается, что нарушений воздушного пространства России не было допущено.  

Технологии и медиа
В России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35

В середине августа американский беспилотник RQ-4A провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе. Кроме того, в июле у берегов Крыма заметили два других самолета ВВС США: противолодочный P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion. 

Ранее, 14 августа, Минобороны России сообщало о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на аэродром Анадырь у морской границы с США. Целью учений называлась отработка задач по перебазированию на оперативные аэродромы, а также полетов с выполнением дозаправки в воздухе.     

Теги: Минобороны России, истребители, разведка
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