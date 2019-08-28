В России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство новейших истребителей МиГ-35. Об этом сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.

«Производство полностью развернуто, мы готовы обеспечивать все потребности как для Минобороны России, так и для других заказчиков», — подчеркнул Тарасенко.

Ранее стало известно, что Россия получила несколько предложений на покупку Миг-35. Российская сторона в настоящее время участвует в тендере на поставку 110 истребителей в Индию. Образцом самолета заинтересовался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два первых новейших истребителя МиГ-35 17 июня для проведения испытаний. Еще четыре самолета планируют поставить до конца 2019 года.

МиГ-35 впервые показали на авиасалоне МАКС-2017. Самолет представляет собой модернизированную версию МиГ-29к и приближен к пятому поколению истребителей.





