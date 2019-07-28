Два самолета ВВС США заметили у берегов Крыма

Два самолета ВВС США провели разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованных в Twitter.

Согласно данным ресурса, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon утром 27 июля поднялся с итальянской авиабазы Сигонелла и в 12:35 по московскому времени был замечен в акватории Черного моря. Несколько часов он осуществлял патрулирование вдоль черноморского побережья России. закончив работу в 16:00, Boeing отправился на аэродром базирования.

Помимо этого, в акватории Черного моря заметили самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на Крите. В 14:40 он провел разведывательный полет у черноморского побережья России, а в 15:50 самолет приблизился к береговой линии на 32 км.

9 июля разведку вдоль российского побережья Черного моря провел британский самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1. Он сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 км от береговой линии, а затем приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние около 100 км.

